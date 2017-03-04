نادي ألمع في ضيافة الأمير خالد الفيصل

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس نادي ألمع الرياضي الأستاذ فايع بن يحيى الحياني وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري ،

وقدم سموه خلال اللقاء الشكر لرئيس النادي ولجميع أعضاء مجلس الإدارة وللجهازين الفني والإداري واللاعبين على جهودهم المتميزة خلال العامين الماضيين ، منوهاً سموه بالأندية الرياضية وما قدمته القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لهم من اهتمام ورعاية، حيث تعد محاضن حقيقية لاحتواء الشباب وتقديم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية . من جهته عبر رئيس نادي ألمع عن شكره لسموه حسن الإستقبال والضيافة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا البلد نعمتي الأمن والأمان.