تكريم الفيفي لبطولاته في الحد الجنوبي

كرمت قيادة مجموعة لواء الملك خالد الرابع البطل عبدالرحمن حسين جبران المشنوي الفيفي برتبتين استثنائية خلال أربعة اشهر وشهادات شكر تقدير لجهوده المثمرة وما سطره من ملاحم في ميدان البطولة والشرف بالحد الجنوبي في قطاع نجران من تصدي للعدو وإفشال عدة محاولات تسلل للهجوم على مواقع بالحد الجنوبي مؤخرا تم ترقيته لرتبة رقيب أول بعد تعرضه لاصابات وهو يقوم بواجبه في الذود عن حياض الوطن طاقم صحيفة فيفاء أون لاين يبارك للرقيب أول الفيفي على هذه الترقية نسأل الله أن يحفظه وتكون هذه الترقية عونا له على طاعته في خدمة الدين والمليك والوطن .
ماشاء الله تبارك الله
يستاهل ابو حسين كل خير ودعائمه له بالتوفيق والسلامه
الف مبروك يابو تركي
سلام يدروع الوطن يبطالنا وقت الحروب
اسودنا الشجعان حامين الوطن وامن الحدود
واللي من الله اكرمه وستشهد بارض الجنوب
اقسم قسم انه شرف بذن الولي بدار الخلود
ياموطني دونك رجالً ما تزعزعها الكروب
إلهم تحيه وحترام الكل ضباط
وجنود
واليمشنوي جينا نبارك لك من اعماق القلوب
نهنيك بترقيه يا شبل من ذاك الأسود
مثلك جبل ماهزته ريح السواري والهبوب
ثابت وراسي يابو تركي من عرييبن الجدود
اخوك ابو يزن
تستاهل كل خير يا أبو شهد
أخوك/حسن
تستاهل يا بو حسين ولاهي غريبة عليك فعايلك هذي دامك مشنوي فيفي انت نعم الاخ ونعم الصديق عرفتك في الشدايد قبل الرخاء وقليل بحقك هذا التكريم .. ويحق لكم الفخر ي فيفا كافة بهذا الرجل .. شهادتي فيك ي عبدالرحمن مجروحه لكن أتمنى لك ولي كافة الزملاء الصحة والسلامة والنصر والتمكين …..
أخوك / عبد العزيز ماطر العليلي
الف الف مبروك والي الامام يابطل تستاهل اكثر
مثل هل رجال شرف وفخر للقبيله، ودوله الله ينصرهم ويثبت قلوبهم علئ الحق
الف الف مبروك وتستاهل كل علماً غانم. وكفو والي الامام والله يوفقك