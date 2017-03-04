تكريم الفيفي لبطولاته في الحد الجنوبي

كرمت قيادة مجموعة لواء الملك خالد الرابع البطل عبدالرحمن حسين جبران المشنوي الفيفي برتبتين استثنائية خلال أربعة اشهر وشهادات شكر تقدير لجهوده المثمرة وما سطره من ملاحم في ميدان البطولة والشرف بالحد الجنوبي في قطاع نجران من تصدي للعدو وإفشال عدة محاولات تسلل للهجوم على مواقع بالحد الجنوبي مؤخرا تم ترقيته لرتبة رقيب أول بعد تعرضه لاصابات وهو يقوم بواجبه في الذود عن حياض الوطن طاقم صحيفة فيفاء أون لاين يبارك للرقيب أول الفيفي على هذه الترقية نسأل الله أن يحفظه وتكون هذه الترقية عونا له على طاعته في خدمة الدين والمليك والوطن .

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