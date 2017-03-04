 تكريم الفيفي لبطولاته في الحد الجنوبي | فيفاء أون لاين
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

تكريم الفيفي لبطولاته في الحد الجنوبي

تكريم الفيفي لبطولاته في الحد الجنوبي
فيفاء اون لاين

كرمت قيادة مجموعة لواء الملك خالد الرابع البطل عبدالرحمن حسين جبران المشنوي الفيفي برتبتين استثنائية خلال أربعة اشهر وشهادات شكر تقدير لجهوده المثمرة وما سطره من ملاحم في ميدان البطولة والشرف بالحد الجنوبي في قطاع نجران من تصدي للعدو وإفشال عدة محاولات تسلل للهجوم على مواقع بالحد الجنوبي مؤخرا تم ترقيته لرتبة رقيب أول بعد تعرضه لاصابات وهو يقوم بواجبه في الذود عن حياض الوطن طاقم صحيفة فيفاء أون لاين يبارك للرقيب أول الفيفي على هذه الترقية نسأل الله أن يحفظه وتكون هذه الترقية عونا له على طاعته في خدمة الدين والمليك والوطن .

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التعليقات (٧) اضف تعليق

  1. ٧
    ابو سامي/الدمام

    ماشاء الله تبارك الله
    يستاهل ابو حسين كل خير ودعائمه له بالتوفيق والسلامه

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  2. ٦
    زائر

    الف مبروك يابو تركي
    سلام يدروع الوطن يبطالنا وقت الحروب
    اسودنا الشجعان حامين الوطن وامن الحدود

    واللي من الله اكرمه وستشهد بارض الجنوب
    اقسم قسم انه شرف بذن الولي بدار الخلود

    ياموطني دونك رجالً ما تزعزعها الكروب
    إلهم تحيه وحترام الكل ضباط
    وجنود

    واليمشنوي جينا نبارك لك من اعماق القلوب
    نهنيك بترقيه يا شبل من ذاك الأسود

    مثلك جبل ماهزته ريح السواري والهبوب
    ثابت وراسي يابو تركي من عرييبن الجدود
    اخوك ابو يزن

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  3. ٥
    المثيبي

    تستاهل كل خير يا أبو شهد
    أخوك/حسن

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  4. ٤
    أبو عمر

    تستاهل يا بو حسين ولاهي غريبة عليك فعايلك هذي دامك مشنوي فيفي انت نعم الاخ ونعم الصديق عرفتك في الشدايد قبل الرخاء وقليل بحقك هذا التكريم .. ويحق لكم الفخر ي فيفا كافة بهذا الرجل .. شهادتي فيك ي عبدالرحمن مجروحه لكن أتمنى لك ولي كافة الزملاء الصحة والسلامة والنصر والتمكين …..

    أخوك / عبد العزيز ماطر العليلي

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  5. ٣
    الشامخ

    الف الف مبروك والي الامام يابطل تستاهل اكثر

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  6. ٢
    زائر

    مثل هل رجال شرف وفخر للقبيله، ودوله الله ينصرهم ويثبت قلوبهم علئ الحق

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  7. ١
    زائر

    الف الف مبروك وتستاهل كل علماً غانم. وكفو والي الامام والله يوفقك

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