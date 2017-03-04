“قافلة (سابك) للعلوم” تختتم فعالياتها مساء غد السبت في مركز كادي مول بمدينة جازان

تختتم “قافلة (سابك) للعلوم” مساء غد السبت ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٨ه (٤ مارس ٢٠١٧م)، فعالياتها في مركز كادي مول التجاري بمدينة جازان.

وسيتضمن الحفل الختامي لفعاليات قافلة العلوم، تكريم فريق العمل التطوعي من أبناء وبنات منطقة جازان، كما سيتم تكريم الجهات الإعلامية والصحافيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعية؛ الذين تفاعلوا مع فعاليات “قافلة (سابك) للعلوم”.

وشارك في “قافلة (سابك) للعلوم” حتى يوم الجمعة أكثر من ٢٥٠٠ طفلاً وطفلة بين ٦-١٢ عاماً، وتفاعلوا في رحلة علمية ترفيهية تفاعلية بخمسة أقسام أساسية، هي: الكيمياء، وتقنية المعلومات، والطاقة والاستدامة، والبيئة، والابتكار.

وتعرف المشاركون في فعاليات القافلة على مجموعة من الأنشطة وورشات العمل والتجارب الهادفة إلى تعزيز علاقة النشء بالعلوم والمعارف والتقنية، فضلاً عن إكسابهم مهارات عملية في تطوير الذات، وتنمية حس المبادرة، والعمل بروح الفريق لخدمة المجتمع.

يشار إلى أن “قافلة (سابك) للعلوم” تعد من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها موظفو (سابك) والشركات التابعة، بالاشتراك مع فرق تطوعية مؤهلة، وتندرج تحت مجال التعليم “العلوم والتقنية”، إحدى الركائز الأساسية الأربع للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب “الرعاية الصحية”، و”حماية البيئة”، و”المياه والزراعة المستدامة”.