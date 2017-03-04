أكثر من 15 ألف زائر وزائرة في فعاليات الدفاع المدني بمنطقة جازان

تواصل محافظات منطقة جازان ومراكزها تفعيل احتفالات الدفاع المدني باليوم العالمي لليوم الثالث على التوالي فيما بلغ عدد زوار وزائرات الفعاليات أكثر من 15 الفا حسب كوبونات المسابقات التي تم توزيعها على الزوار.

ففي مدينة جيزان تواصل جماعة المسرح والعروض برامجها وتقديم مسابقات وقدم مدير ادارة السلامة بادارة جيزان الرائد مهندس يحيى عقيل محاضرات عن طرق استخدام أجهزة الاطفاء والانذار المتطورة وتطبيق عملي لمضخات وشبكات الاطفاء الذاتية. وابتكرت المديرية طريقة تثقيف الاطفال لعملية انتقال الفرق للحوادث عبر ألعاب الكترونية تفاعلية وكيفية افساح الطريق لمركبات الدفاع المدني أثناء توجهها لمواقع الحوادث.

وفي فرسان تواصل تفعيل التوعية والوقائية من مخاطر الحوادث وطرق التصرف التصرف السليم. وفي محافظة صبيا افتتح المسرح الاجتماعي التوعوي والذي حضره الزوار والمختصين للمشاركة في البرامج التوعوية عن طريق برامج ترفيهية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة ان البرامج التوعوية ستستمر لمدة اسبوع والتي تحوي على برامج ثرية تتخللها مسابقات وتوزيع الجوائز والاثراء المعرفي من ناحية الوقاية والسلامة.

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