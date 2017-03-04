تفاصيل تحديث ضخم قادم لـ تطبيق”واتس اب”

كشفت مواقع تكنولوجية عالمية عديدة عن أن تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” في طريقه لإطلاق تحديث جديد مرتقب.

وأشارت شبكة “إن دي تي في” الهندية، إلى أن التحديث لا يزال بنسخة تجريبية “بيتا” للاختبار على نظام تشغيل “ويندوز فون 10″، وفي حال اعتماده سيتم تعميمه على باقي أنظمة التشغيل.

ويقدم التحديث الجديد عدداً من الميزات أبرزها أنه يوفر مزيداً من المعلومات عن الأحاديث الفردية، التي يتم إجراؤها على أيّ دردشة جماعية، بما في ذلك عدد مَن يتابعون تلك الأحاديث الفردية، ووسائل الإعلام التي تكون قد اطلعت على تلك المحادثات، وبالتالي سيزيل من عليك عبء القلق من تسرُّب معلومات من حسابك الخاص، لأنه بكل بساطة ستعلم مَن اطلع على أيّ معلومة وستعرف كيف يمكنك أن توقفها عند نقطة معينة.

كما أن التحديث يوفر إمكانية وضع حجم جديد لدردشة بعينها ووضعها في علامة تبويب جديدة، حتى لو كانت داخل دردشة جماعية؛ بحيث تجعلها أكثر ظهوراً، ولا تستغرق وقتاً طويلاً في البحث عنها.

إضافة إلى أن التحديث الجديد يستخدم مساحة أقل بكثير من سعة التخزين الداخلية للجهاز، حيث إنه يمكّن المستخدم من التحكم في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة GIF، كما يطلعك باستمرار على الحجم المتبادل لتلك الصور وما تستهلكه من سعة التخزين.

وأوضحت قائلة إنه يمكن للتطبيق فرز الصور والنصوص المستخدمة كافة؛ لمعرفة أيها أكثر استهلاكاً لسعة التخزين، وتحجيم تداول المعلومات عبر تلك الدردشة، إلا بموافقة المستخدم.