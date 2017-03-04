الشيخ حسن الحكمي يقيم حفل تكريم لولده بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة

في ليلة يسودها الإخاء والأنس والمحبة أقام الشيخ حسن جبران الحكمي حفل تكريم لولده الدكتورعلي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة، وقد أقيمت هذه المناسبة في صالة فيفا للاحتفالات، حيث بدأ التوافد إليها من بعد صلاة العصر في ليلة الجمعة الموافق ٤\٦\١٤٣٨ وقد حضر جمع غفير من معارف الشيخ حسن وولده ومن أقاربهم وأصدقائهم، وعلى رأسهم شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي والشيخ أحمد بن محمد شيخ قبيلة الحكمي والشيخ يحيى بن سالم شيخ قبيلة الظلمي ومحافظ محافظة الريث الأستاذ أحمد حسن الفيفي ومحافظ محافظة أحد المسارحة الأستاذ عبدالله محمد الريثي، وجمع من المشايخ والعرايف والأعيان، من داخل فيفاء وخارجها.

وتخلل الاحتفال بعض الأهازيج الشعبية والتراحيب السعيدة، كما أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة افتتح بالقرآن الكريم وبعده قدم الأستاذ محمد بن حسن المشنوي للحفل تلى ذلك كلمة ترحيبية قدمها الأستاذ عيسى بن حسن جبران الحكمي وبعدها قدم الأستاذ فرحان بن محمد الحكمي سيرة ذاتية عطرة للمحتفى به د.علي، ذكر فيها حياته العلمية والتعليمية منذ بدايتها وحتى وقتنا هذا، وما ناله من جوائز وشهادات، ثم ألقيت بعد ذلك عدد من الكلمات والقصائد والتي كان من أبرزها كلمة الدكتور حسن جابر المدري وقصيدة الشاعر حامد بن سمحةْ القحطاني، وختم الحفل بالتكريم حيث كُرم المحتفى به بعدد من الهدايا والدروع القيمة، وفي ختام التكريم قدّم المحتفى به كلمة ضافية بهذه المناسبة الغالية على قلبه جاء فيها أن النجاح خطوات كلما خطوت واحدة بدت لك معالم الثانية، وأن التربية الطيبة ودعاء الوالدين من أهم أسرار النجاح، ثم ختم كلمته بالشكر الجزيل لكل من ساهم أو شارك أو حضر هذا التكريم، ثم دعا الشيخ حسن جبران الضيوفَ لتناول طعام العشاء المعد لهذه المناسبة، وقبل المغادرة كانت هناك بعض الأهازيج والألعاب الشعبية، وقد غادر الجميع الحفل مودعين بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وتكريم.