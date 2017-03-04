تحت عنوان ( انتبه !!! تجرب .. المخدرات طريق الهلاك ) وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تنمية الشقيري تقيم برنامجًا للتوعية بأضرار المخدرات

ضمن البرامج التوعوية التي تقيمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري على مدار العام ، أعلنت اللجنة عن إقامة برنامج التوعية بأضرار المخدرات تحت عنوان ( انتبه !!! تجرب .. المخدرات طريق الهلاك ) خلال الفترة من ١٤٣٨/٦/٦هـ إلى ١٤٣٨/٦/١٠هـ .

هذا وسيقام البرنامج بالشراكة مع مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيري و مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشقيري والذي سيقدم بعض المحاضرات والندوات في مدارس المركز و تعاون الجهات الحكومية في الشقيري ، كما يصاحب البرنامج حملة إعلامية تستمر في خطوة مجدولة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وتوعية المجتمع بها .