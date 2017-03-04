 نسائي جمعية البر بالحكامية بجازان يشاركن في فعاليات اليوم الختامي لملتقى “مزهرة الأول” | فيفاء أون لاين
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

نسائي جمعية البر بالحكامية بجازان يشاركن في فعاليات اليوم الختامي لملتقى “مزهرة الأول”

نسائي جمعية البر بالحكامية بجازان يشاركن في فعاليات اليوم الختامي لملتقى “مزهرة الأول”
جازان :أمنة صيرم
شارك نسائي جمعية البر بالحكامية بجازان مساء أمس الجمعة 3 مارس 2017 في فعاليات اليوم الختامي لملتقى (مزهرة الأول) المنظم من لجنة التنمية الاجتماعية بمزهرة ، إذ تنوعت الفعاليات التي قدمها الملتقى بين معرض بازار للأسر المنتجة ومسرح الطفولة ومعرض فطن ومعرض صحتك والتدخين والمخدرات التي أضفت البهجة والسرور على الحاضرات .
كانت مشاركة الجمعية بكلمة تعريفية تتحدث عن رسالتها ورؤيتها وأهدافها وإنجازاتها ، كما أشاد منسوبات الجمعية بتظافر الجهود النبيلة التي تبذلها اللجنة ومايترتب عليها من أثر طيب يخدم المجتمع .
مثلت الجمعية بالملتقى:
الأستاذة غادة حكمي مسؤولة قسم الأيتام
وفريق أطياف الصديقة التطوعي
نشكرهم جزيل الشكر على دعوتهم الكريمة ويسعدنا أن نهنئهم بالنجاح الباهر الذي أحرزه الملتقى من حسن الضيافة و التنظيم والأداء العالي ونحن على استعداد دائم للتعاون معكم فيما تقدمونه سائلين الله لكم التوفيق والتقدم ورقي الإبداع.

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