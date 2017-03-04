نسائي جمعية البر بالحكامية بجازان يشاركن في فعاليات اليوم الختامي لملتقى “مزهرة الأول”

شارك نسائي جمعية البر بالحكامية بجازان مساء أمس الجمعة 3 مارس 2017 في فعاليات اليوم الختامي لملتقى (مزهرة الأول) المنظم من لجنة التنمية الاجتماعية بمزهرة ، إذ تنوعت الفعاليات التي قدمها الملتقى بين معرض بازار للأسر المنتجة ومسرح الطفولة ومعرض فطن ومعرض صحتك والتدخين والمخدرات التي أضفت البهجة والسرور على الحاضرات .

كانت مشاركة الجمعية بكلمة تعريفية تتحدث عن رسالتها ورؤيتها وأهدافها وإنجازاتها ، كما أشاد منسوبات الجمعية بتظافر الجهود النبيلة التي تبذلها اللجنة ومايترتب عليها من أثر طيب يخدم المجتمع .

مثلت الجمعية بالملتقى:

الأستاذة غادة حكمي مسؤولة قسم الأيتام

وفريق أطياف الصديقة التطوعي

نشكرهم جزيل الشكر على دعوتهم الكريمة ويسعدنا أن نهنئهم بالنجاح الباهر الذي أحرزه الملتقى من حسن الضيافة و التنظيم والأداء العالي ونحن على استعداد دائم للتعاون معكم فيما تقدمونه سائلين الله لكم التوفيق والتقدم ورقي الإبداع.