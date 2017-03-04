بالصور: الأمير مشعل بن ماجد يتوج الفائزين في ماراثون جدة 2017

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم (الأحد) الحفل الختامي لماراثون جدة 2017 والذي يُعد أول وأكبر ماراثون يقام بالمملكة بإشراف الهيئة العامة للرياضة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للترفيه وذلك بفندق إيلاف جدة.

وسيتوج سموه الحاصلين على مراكز متقدمة في مسارات ماراثون جدة والذي نظمته جمعية البر بجدة في دورته الـ13 إضافة لتتويج السعوديين الحاصلين على مراكز متقدمة والشركاء والمنظمين للماراثون.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للماراثون عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ عبدالله بن سالم باخشب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لرعايته وتشريفه لهذا الحدث كل عام يدخل السعادة والبهجة على قلوب جميع المشاركين والرياضيين وأبناء محافظة جدة، مؤكداً بأن دعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد للماراثون كان له الأثر الواضح لتطويره حيث كان متابعاً للتفاصيل منذ النسخة الأولى ومهتما لتطويره ليشابه في أسلوبه الماراثونات العالمية ويواكب ما تشهده محافظة جدة من تطور ملموس على مستوى الأنشطة والفعاليات والإمكانيات.

وأكد باخشب بأن هذا الاهتمام من سمو الأمير مشعل بن ماجد ليس بمستغرب فقد عُرف سموه بدعمه المستمر لهذا الماراثون فضلاً عن البرامج والمناشط الخيرية المختلفة لجمعية البر بجدة.

وبيّن باخشب بأن الماراثون يعتبر أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة حيث حظى بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف مدن ومناطق المملكة بينهم أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية إضافة لمشاركة عدائين من الخارج.

وأوضح باخشب بأن الماراثون تضمن ثلاثة مسارات وهي مسار “البر” ومسافته 4 كلم، ومسار “مازدا” للهواة ومسافته 8 كلم، ومسار “نسما” للعموم والكراسي المتحركة ومسافته 21 كلم، مبيناً بأن الماراثون شهد هذا العام مساراً خاصاً باسم “ماراثون المرح” لحث المجتمع على ممارسة رياضة المشي سواء منفرداً أو مع الأبناء والأصدقاء والاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة لمدينة جدة هذه الأيام، إلى جانب تخصيص فعاليات للترفيه وتشجيع المتسابقين الواصلين لخط النهاية، وتجمع للكثير من المطاعم المتنقلة وبازار ماراثون جدة وقسم خاص للألعاب.

وأشار باخشب إلى أن الماراثون يتميز برسالته التي يحملها والتي تدعو للتشجيع ممارسة الأفراد للرياضة وخاصة رياضة الجري فضلاً عن تحقيق عائد مادي يساهم في دعم أنشطة وأهداف الجمعية وتفعيل تواصل الجمعية مع كافة طبقات وفئات المجتمع والتعريف بخدمات وأنشطة الجمعية وزرع حب عمل الخير بين المشاركين.

يذكر بأن ماراثون جدة الذي تنظمه جمعية البر بجدة حقق طيلة الإثنا عشر عاماً السابقة العديد من النجاحات المتتالية التي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة حيث يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة ويحظى كل عام بمشاركة محلية من مختلف مدن المملكة إضافة لمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية ومشاركة عدائين من خارج المملكة.



