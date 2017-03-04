تأسيس أول حاضنة أطفال تستهدف تعزيز القيم اﻷسرية

كشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن تأسيس “حاضنة الأسرة” للأطفال من عمر سنة إلى 5 سنوات لتعزيز القيم الأسرية وذلك ضمن مبادرة استثمار اجتماعي خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني عشر في دورته الثانية بمقر الجمعية بجدة.

كما أقر أعضاء مجلس الإدارة تدشين متجر “خير المودة الإلكتروني.. تسوق وتصدق” وذلك خلال الحفل السنوي اللجمعية والذي سيقام يوم الاثنين 28 جمادى الأخرة (27 مارس 2017)، فضلاً عن استعراض واعتماد جدول أعمال الحفل وتاريخه.

وناقش الاجتماع تقرير أداء الجمعية الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للعام 2016، فيما قدم أعضاء مجلس الإدرة شكرهم لجهود فريق العمل، وطالبوا بتكثيف الجهود هذا العام.

وكان اجتماع مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية قد عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، بحضور نائب رئيس المجلس الأستاذ زهير بن علي المرحومي، وأعضاء المجلس الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعه والدكتور عبدالله بن محمد متبولي والأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الغامدي والدكتور فيصل بن سليم المحمادي والمدير العام للجمعية الأستاذ محمد بن علي آل رضي.

وأقر الأعضاء اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد وهم الأستاذ أحمد عريف والأستاذ محمد باعباد.

وفي تصريح له أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي التزام الجمعية بتمكين وإرشاد وتوعية الأسرة عبر مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تقوية روابط الأسرة واستقرارها، مشيراً إلى سعي الجمعية لأن تكون نموذجاً عالمياً في تحقيق سعادة الأسرة واستقرارها.

وبين م. السمنودي بأن الجمعية حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم تمثلت في الأداء الاجتماعي عبر تقديم خدمات الجمعية لـ 54040 مستفيد ومستفيدة، فضلاً عن الأداء المؤسسي والذي تمثل في إنجاز 85.28% من المؤشرات وأداء 71% من مخرجات الخطة التشغيلية، إلى جانب الأداء الاقتصادي عبر تحقيق إيرادات بنسبة 177.4% زيادة عن العام الفائت.

وأوضح م. فيصل السمنودي بأن خطة عمل الجمعية للعام الحالي 2017م تضم 31 مشروعًا، مبيناً بأن الجمعية تبنت عدد من المشاريع والبرامج الجديدة منها برنامج التربية الوالدية، وبرنامج أمسيات المودة الحقوقية والرمضانية، وبرنامج وارف لتعزيز القيم والأخلاق الأسرية لدى الأبناء للمرحلة العمرية من 13 – 22 سنة، والمنتدى السعودي للأسرة، وحملة تعزيز ثقافة التربية الوالدية لمليون أسرة.

جدير بالذكر أن جمعية المودة للتنمية الأسرية هي جمعية تنموية غير ربحية متخصصة في إرشاد وتوعية وتمكين الأسرة وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنموية مستدامة اجتماعياً, وتعمل الجمعية للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة على الطلاق وكذلك توعية وتمكين المجتمع.

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