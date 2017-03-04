الشؤون الإسلامية بجازان» تدعم المرابطين بـ300من حقائب المجاهد 

زار مدير عام فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى لاحق الحازمي عددا من الواحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الامامية والتقى بالجنود المرابطين على الحدود الجنوبية.

وتحدث “الحازمي ” مع جنودنا البواسل عن فضل الرباط في سبيل الله وأجر المرابط والشهيد كما تحدث عن فضل دفاعهم عن هذا الوطن الغالي ومقدساته ضد اعداء الاسلام .

واختتمت الزيارة بتوزيع ٣٠٠حقيبة من حقائب المجاهد كهدية لحماة الدين والوطن ، تحوي على مصحف جيب ومطويات ارشادية وتوجيهية

التي يحتاجها المرابط في سبيل الله.