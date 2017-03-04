فنون جدة و ليان الثقافية تكرم الفنان التشكيلي ضياء عزيز ضياء وتدشن جائزة باسمه “فن البورترية”

د. الجاسر : الفنان العالمي ضياء مسيرته الفنية حافلة بأعمال فنية قيمة ذات رسالة عالمية

تحت رعاية صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالله بن محمد المؤسس و الرئيس الفخري ” لليان الثقافية ” تكرم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة الفنان التشكيلي ضياء عزيز ضياء وتدشن جائزة تحمل اسمه عن فن البورتريه بحضور عدد من اصحاب السمو الملكي الأمراء والفنانين التشكيليين والمثقفين والاعلاميين وذلك يوم الاربعاء 9 جمادى الأخرة 1438 هـ الموافف 8 مارس 2017م في تمام الساعة 8:30 مساءاً بمقر الجمعية بمدينة جدة.

وأكد الدكتور عمر الجاسر مدير الجمعية بأن فنون جدة مهتمة بمختلف أنواع الفن التشكيلي وتنمية المواهب الشابة وان الفنان العالمي المتألق ضياء عزيز ضياء قدم خلال مسيرته الفنية الحافلة اعمال فنية قيمة ذات رسالة عالمية وكان لها أصداء واسعة في الداخل والخارج ويستحق ان يكرم بوجود جائزة تحمل اسمه داعيا المهتمين بالحضور ومشاركة الفنان في تكريمه والمشاركة في الجائزة

وأوضح د.الجاسر أن هذه الجائزة تأتي بدعم ورعاية من ” ليان الثقافية ” و هي مؤسسة عائلية غير ربحية تسعى لدعم الفنون و الثقافة محلياً و دولياً .

كما قدم الجاسر الشكر والتقدير لــ ” ليان الثقافية ” لدورهم في دعم مبدعي الوطن من الشباب والشابات ومساهمتهم الكريمة في دعم جائزة الفنان ضياء عزيز ضياء وتدشين جائزة باسمة ( فن البورتريه )