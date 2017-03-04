مستشفى بني مالك ومدرسة عيبان لتحفيظ القرآن يوقعان عقد شراكة وتعاون في المجال الصحي

قامت مستشفى بني مالك العام مع مدرسة عيبان الابتدائية لتحفيظ القران الكريم عقد شراكة تعاون في المجال الصحي .

حيث تم توقيع عقد الشراكة الأربعاء الماضي الموافق 2 /6 /1438 هـ بمستشفى بني مالك العام .

حيث تأتي هذه الشراكة إيمانا من الجميع بضرورة النهوض بالمجال الصحي المدرسي واقتناع منهما بضرورة التعاون المشترك للمحافظة على الصحة العامة ونشر التوعية الصحية في المجتمع المدرسي الشراكة فيما بينهما بإنجاز برامج نموذجية في الميدان الصحي .

وبحضور كل من الجانب الصحي

1 – مدير مستشفى بني مالك العام أخصائي / محمد بن ابراهيم الغالبي

2- مساعد مدير المستشفى / علي بن أحمد المالكي

3 – رئيس قسم الثقيف الصحي بالمستشفى / أحمد يحيى الفيفي

4 – رئيس العلاقات العامة / موسى بن سلمان الفيفي

كذلك حضر من الجانب التعليمي كل من

1 – قائد المدرسة محمد حسن مفرح غزواني

2 – المرشد الصحي بالمدرسة كل من

أ – عبدالله غزواني

ب – سامي أحمد بحاري

حيث تم توقيع عق الشراكة بنسختين لكل طرف بمكتب مدير المستشفى الاجتماعات بالمستشفى .