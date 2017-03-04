أولمبي ألمع يتأهل لدور ال16 ضمن تصفيات المملكة لدرجة الأولمبي

تغلب أولمبي نادي ألمع على نظيرة نادري وج في لقاء الإياب ضمن تصفيات المملكة لدرجة الأولمبي والذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على أرض مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ، وفِي التفاصيل سجل نادي ألمع ثلاث أهداف نظيفة سجلهما كل من اللاعب محمد طائر في الدقيقة ٢٧ واللاعب جمال علي في الدقيقة ٣٨ والهدف الثالث للاعب عبدالله البارقي من كرة ثابته في الشوط الثاني من اللقاء ، وبهذه النتيجة تأهل أولمي ألمع لدوري ال16وملاقاة نظيره من فريق الترجي والذي سيحدد موعده لاحقاً .

إدارة نادي ألمع قدمت شكرها لجماهيرها الأوفياء الذين تواجدوا لمؤازرة فريقهم .