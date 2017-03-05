تنمية فيفاء تطلق مشروع “نماء” لتحويل الأسرة الفقيرة لمنتجة

وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفاء اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لدعم وتأهيل الأسر الفقيرة وتحويلها لأسر منتجة من خلال مشروع “نماء” وقروض متناهية الصغر بحيث يكون القرض في المرحلة الأولى مبلغ ثلاثة آلاف ريال ( 3000 ) لتبدأ الأسرة مشروعها الصغير من المنزل والمشروع مخصص لعدد (200) امرأة ويكون على شكل مجموعات بحيث تتكون المجموعة الواحدة من ثلاث عضوات كحد أقل وخمس عضوات كحد أعلى وتكون للمجموعة الواحدة رئيسة وأمينة للصندوق وتكون الأخيرة مسؤولة عن استلام الشيك وصرفه وتوزيعه على عضوات المجموعة ، كما أنها مسؤولة عن تحصيل المبالغ وتسديدها للجنة .

وأوضح نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء سليمان الفيفي أن المشروع بدأ في 1/8/1437 هـ ثم تتطور المشروع إلى أن أصبح مبلغ القرض للفرد في المجموعات (4200) ريالا ويكون عدد الحد الأدنى للعضوات في المجموعة الواحدة اثنتان ويسمح بقرض المفردات ومبلغ القرض (4800) ، وجميع القروض تسدد على أقساط شهرية ولمدة اثنا عشر شهرا

وأشار إلى أنه بلغ عدد المقترضات في المجموعات (139) مقترضة من أصل ( 46 ) مجموعة ، والمبالغ التي تم اقراضها ( 465.000 ) ، بينما بلغ عدد المقترضات الفردية ( 28 ) مقترضة ومبلغ الإقراض (134.400 ) وقد بدأت هذه الأسر في الإنتاج والسداد على أقساط ميسرة وما زال المشروع مستمرا والحمد لله .

وأضاف بأنه تم إقراض مبلغ وقدره 600.000 تقريبا لإنشاء 167 مشروعا ليدر دخلا مناسبا للأسر المقترضة وتسديد الأقساط مستمر على أحسن حال, والآن بدأت اللجنة في تدوير المبلغ لإقراض قروض جديدة, حيث وصل يوم أمس إقراض عدد 10 مقترضات جديدة ليصل العدد إلى 177 مشروعا .

مؤكدا أنه ما زال هناك أعدادا كثيرة تتقدم لطلب الاقتراض حيث أنه يتم إقراض المجموعات مبلغ وقدره 4200 للمقترضة الواحدة ويصل مبلغ الاقراض الفردي إلى 4800 , مشيرا إلى أنه قريبا سيتم فتح المجال للمقترضين من قبل الرجال وسيعلن في حينه .