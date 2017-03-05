ختام بطولة قفز الحواجز على كأس مكتب الهيئة العامة للرياضة

أقيمت مساء أمس الجمعة بطولة منطقة جازان لقفز الحواجز على كأس مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان لعام 1438 وذلك تحت إشراف الإتحاد السعودي للفروسية في أسطبل المهنا بمحافظة أبوعريش وبحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم الرياني ووكيل محافظة أبوعريش عبدالله البراق ومجلس إدارة وأعضاء شرف نادي اليرموك ومحبي الفروسية في المنطقة .

هذا وتم في ختام البطولة تتويج الفائزين في الأشواط الثلاثة والتي جاءت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الاول لعمر 14 سنة

1. حسن بكري

2.علي مبارك

3.احمد مشرقي

4.ثامر الاقصم

5. عزام ال بواب

الشوط الثاني مفتوح

1.خالد عبد المعطي

2.علي عجيبي

3.احمد الاشقر

4.الوليد الأسود

5.احمد زعله

الشوط الثالث مفتوح

1. فادي حكمي

2.احمد زعله

3.ياسر عبد المعطي

4.محمد عقيلي

5.محمد بكري

هذا وقد عبر الرياني عن سعادته بهذه البطولة التي أقيمت برعاية ودعم من مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان والتي تقف دوما مع كل المواهب في مختلف الرياضات ومنها الفروسية التي تجد متابعة وقبول من الكثير في المنطقة ، وأضاف الرياني أن المكتب سيبذل كل الجهد للمزيد من الأنشطة والمسابقات في هذه الرياضة .

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