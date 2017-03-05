كيف الحال يافيفاء ؟

* السمع والطاعة :

إن من نافلة القول أن أهالي فيفاء هم طوع بنان الدولة السعودية منذُ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، وﻻ يخفى على الدولة ما واجهه أهالي فيفاء في سبيل ذلك من احتلال وقتل وزج بالأهالي في السجون الإمامية في اليمن وإن كانت لفترة ليست بالطويلة لكنها كانت مؤلمة وحاضرة في الذاكرة إلى يومنا هذا لكننا كنا وﻻ زلنا نعتقد أنه كان رهاناً رابحاً وناجحاً وصائباً أضاف لبنةً بل وجداراً منيعا لهذا الوطن الشامخ (المملكة العربية السعودية ) .

* الولاء و الانتماء :

وكما أن الدولة ﻻتمنُ على مواطنيها فنحن أيضا أهل سجايا ونفوس وفية وطيبة ترعى العهد وتبادل الوفاء بالوفاء ، والكرم بالكرم والطاعة و الامتثال ، كل ذلك ينبع من صدق ووﻻء ينبع من قلوب وعقول هجّنها اﻹيمان و روضتها النخوة والمروءة العربية الأصيلة المتجذرة في الوجدان نحو دولة هي اليوم رائدة وقائدة في عالمنا العربي واﻹسلامي وهي الأمل بعد الله في الحفاظ على اﻷمة العربية والاسلامية و وحدتها ومقدساتها اﻹسلامية ، هذه مشاعرنا وشعورنا نحو دولة نعتقد بأننا محظوظون باﻹنضواء تحت لوائها وحمل وﻻئها .

* إزالة القات :

ومن هذا المنظور فقد أخذتني الفكرة لذكر ما سبق لعلّه يكون إشارة أو إبانة حول ما يعتبر في هذه اﻷيام حديث المجالس والمنتديات والتواصل الالكتروني عن إزالة القات في فيفاء وما جاورها ، والشعور العام لدى الناس هنا ليس الدفاع عن القات لذاته أو لميزة فيه نعتقدها فربما ﻻ يوجد رأى راجحاً لهذا القول ، وﻻ نستطيع الدفاع عنه من هذه الناحية ، ولكن الهدف هو الوصول إلى ما كان قد تم الحصول عليه و وَعد به المسؤولون سابقاً من وعود بالبدائل المحقة و النافعة و المحسوسة و التي يقتنع الناس ببقاء نفعها. من بنية تحتية تنموية, سياحية , و اقتصاديةً .

* تلافي الهدم البيئي المدمر :

الشروع في إيجاد جهة بحثية بيئية و استشارية موثوقة وذات خبرة لتلافي اﻵثار البيئية السلبية المحتملة على اﻹنسان واﻷرض والحيوان ترتبط بهيئة التطوير وتحت مسؤوليتها ليتم العمل وفق ما تصدره من نتائج بحثية وارشادية ، و تتحمل المسؤولية الكاملة القانونية واﻷخلاقية مع التدرج في الإزالة وتجنب الهدم البيئي ومراعات الترميم التعويضي للبيئة بزمن كاف بطريقة حضارية تنبئ عن وعي وحرص عنوانه الفهم الكامل لمسؤولياتنا تجاه انفسنا ووطننا وبطريقة تسهم في تقدم البلد وتنقله إلى وضع يقتنع الناس أنه أجدى وأنفع لهم دينياً واجتماعياً بطريقة مشرفة تحفظ مكانتهم من التشهير واﻻنتقاص ومن وضعهم في خانة اﻻتهام وبطريقة تحفظ مكانة الدولة وعدالتها ورعايتها للمواطن ومساعدته على تصحيح وضعه بطريقة يشارك فيها هو عن طواعية وبهذا تكون الرعاية من الدولة والطاعة والرضى والتعاون من المواطن ، مع العلم أن الدولة وفقها الله قامت بتخصيص اعتمادات كبيرة ومجزية تخدم وتصب فى هذا الهدف لو تم توجيهها واستخدمت اﻻستخدام الأمثل لغاياتها ومقاصدها ، حيث أن المواطن في فيفاء يعتقد بأنه المستهدف الوحيد بنفعها وليس اﻹدارات الحكومية التي ربما صرفتها في برامج ﻻ تجدي وﻻ يوجد لها أثر محسوس نافع غير اللوحات التشهيرية في الشوارع والتي ربما عكست فكرة سيئة لدى السائح والزائر لفيفاء والمنطقة .

وقد كان الناس يتمنون أن تكون النظرة شاملة ومستقبلية منعاً وتفادياً للسلبيات المحتملة مستقبلاً كالتهريب وانحراف الشباب ﻻ سمح الله ، حيث يُضع لذلك التصور الناجع الذي يضمن تشجيع الأبناء على مواصلة التعليم والقضاء على التسيّب الدراسي ثم استيعابهم في الوظائف وسد باب الذرائع التي تؤدي إلى السلوك السلبي …

هذا تصوري على عجالة للمخاوف وخوفي من النتائج والسلبيات المستقبلية .

وتوجد علامة استفهام كبرى !!!

حول ما كُنا قد سمعناه واستبشرنا به خيرا من فتح عدد من الإدارات الحكومية الخدمية التي كانت بعض الجهات قد شرعت بالبحث عن مقارٍ لها لكننا لم نعد اليوم نحس لها أثراً أو نسمع لها ركزا…