 “الفيفي “يكرم قائد مركز أمن الطرق | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

“الفيفي “يكرم قائد مركز أمن الطرق

“الفيفي “يكرم قائد مركز أمن الطرق
عيسى الفيفي
بتشريف من سعادة محافظ  محافظة ميسان الأستاذ / عبدالله حسن الفيفي تم الاحتفاء  باليوم  العالمي للدفاع  المدني وقد  شاركت في  إقامة هذا  الاحتفال جميع الجهات الخدمية  والأمنية  في المحافظة  وقد كان  من ضمن  المكرمين  قائد مركز   أمن  الطرق في محافظة  ميسان  النقيب مظلي / محمد فرحان  أحمد  السلماني  الفيفي  . نظير  جهود و تميز دوريات أمن الطرق في محافظة  ميسان  الجدير بالذكر أن النقيب الفيفي   حاصل  على شهادة  البكالوريوس  في اللغة  الإنجليزية  وحصل  على  عدد  من الدورات  الميدانية  والإدارية أبرزها  دورة  في المظلات والصاعقة وقد  سبق وأن عمل  مشرفا للدوريات بأمن الطرق  الخاصه بطريق  مكة  جدة السريع   . وبهذه المناسبة نبارك  للأخ /محمد  هذا  التميز . وإلي مزيد من  التوفيق والنجاح في خدمة  دينة  ومليكه ووطنه.

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