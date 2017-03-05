“السعودية للكهرباء” تُدشْن أول مبنى صديق للبيئة بالشركة يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية

في خطوة تهدف إلى دعم سياسات استخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية ومعايير برامج مكافحة تلوث البيئة، دشنت الشركة السعودية للكهرباء، مُؤخراً، أول مبنى صديق للبيئة يتم تغذيته بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية، وذلك في مجمع الشركة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المهندس عايش الشمري، نائب رئيس أول للخدمات العامة، أن التجربة تُعد الأولى من نوعها بأحد مباني الشركة، وتهدف الى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، مشيراً الى أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى في مرافق عديدة، حيثُ سيتم تدشين المبنى الثاني بنفس المجمع في الربع الثالث من عام 2017م الجاري.

وأضاف: “المبنى يعمل في الوقت الحالي بالكامل بالطاقة النظيفة، دون أي تغذية من الشبكة، وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 12 شريحة ضوئية (Photovoltaic) بطاقة إجمالية قدرها 3000 وات، بالإضافة إلى دعمها بطاريات تخزين”.

وأفاد نائب رئيس أول للخدمات العامة بالشركة السعودية للكهرباء بأن المشروع الذي تم تنفيذه يُغذي مبنى يعمل بطاقة يومية قدرها 57 كيلو وات، وهو ما يؤدي إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى 1500 كيلو وات/ساعة شهرياً.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت من عام 2016 تطبيق معايير تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، حيث تستخدم الشركة برامج فنية وحلول تقنية حديثة للتحكم في تشغيل الخدمة الكهربائية في مبانيها، وهي برامج تعمل بشكل آلي لإطفاء الطاقة الكهربائية خلال أوقات محددة حسب برمجتها وعند عدم الحاجة إليها، بالإضافة إلى حرصها على استخدام أجهزة ومعدات كهربائية ذات مواصفات محددة تواكب التقنيات الحديثة في توفير الطاقة الكهربائية، وهو ما أدى إلى توفير ما يُعادل (186,481 برميل مكافئي) في عام 2016م، فيما تهدف خطة الشركة إلى توفير (484,529 برميل مكافئي) عامي 2017م و2018م.