بالصور: وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يتفقد كليات وادي الدواسر والسليل

قام وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، اليوم بزيارة تفقدية لعددٍ من كليات الجامعة في محافظتي وادي الدواسر والسليل، التقى خلالها بعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام ، كما تفقد خلال الزيارات عددٍ من المرافق شملت القاعات الدراسية والمعامل الطلابية والاقسام الاكاديمية والادارية ، حيث أستمع الى شرح مفصل عن الخطط الدراسية ، وخطط استمرارية جودة البيئة التعليمية والاكاديمية الملائمة للطلاب والطالبات ومتطلبات التعلم وبما يتفق والامكانات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة – ايدها الله – مثمناً الجهود التي قامت بها الكليات في الفترة الماضية داخل الوكالة أو في المجتمع .

وافاد وكيل الجامعة للفروع أن تلك الزيارات الغير مجدولة تأتي استمرارا لمتابعة جاهزية الكليات من جميع النواحي ، وللتعرف على ابرز العوائق والمساهمة في حلها ، وحرصاً على توفير البيئة التعليمية المثالية للطلاب والطالبات والتعرف على الاحتياجات التي تمكنهم من التحصيل العلمي في بيئة تعليمية مثالية تساعد على تحقيق متطلبات التعليم الملائم وإزالة اية معوقات تواجه مسيرتهم العلمية والاكاديمية.