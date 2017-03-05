تعليم صبيا يستضيف الحملة النسائية لمكافحة الفساد

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان المشرف العام على حملة (وطننا أمانة ) أنطلقت صباح اليوم الأحد في مقر إدارة التعليم في محافظة صبيا بحضور المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة / ليلى بنت قاسم الشماخي والمشرفات التربويات وقائدات ومرشدات مدارس البنات المرحلة الثالثة من

فعاليات البرنامج التوعوي الذي تنفذه اللجنة النسائية للحملة برئاسة الأستاذة / خديجة بنت الحسين النعمي بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين منسوبات وطالبات الجامعة والمدارس التابعة لإدارتي التعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا والأقسام النسائية بالإدارات الحكومية والجهات الخيرية .

ووفقاً للأمين العام لحملة (وطننا أمانة ) محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة فإن هذه الفعاليات التي تستمر إلى نهاية العام الدراسي تشتمل على محاضرات وندوات وورش عمل ومسابقات تفاعلية وأفلام وثائقية وعروض مرئية للتأكيد على المبادئ الدينية والمفاهيم والأعراف الإجتماعية الكفيلة بالتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري والتحذير من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع . مشيراً بأن هذه الحملة سوف تنتقل بصفة دورية لفروع الجامعة ومكاتب التعليم بالمحافظات والجمعيات الخيرية واللجان الأهلية تعميما للفائدة بين الأوساط النسائية على مستوى المنطقة .