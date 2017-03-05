رئيس بلدية صبيا يستقبل مشايخ وأعيان قرى المخلاف

استقبل رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر الشهراني صباح اليوم الأحد في مكتبه مشايخ وأعيان قرى المخلاف يتقدمهم شيخ الشمل الأستاذ / العابد الزاهد النعمي ومدير التعليم سابقا الأستاذ أحمد بن علي ربيع وعدد من العرايف والأعيان الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بثقة وزير الشؤون البلدية والقروية بتكليفه رئيسا لبلدية محافظة صبيا .

وفي بداية اللقاء قدم الشيخ العابد النعمي كلمات التهاني والتبريكات لرئيس البلدية الجديد متمنيا له العون والتوفيق في مهمته الجديدة وأن يكون عونا بعد الله لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين في المحافظة .

وتحدث عضو المجلس البلدي الأستاذ عيسى دريب عن الحدود الجغرافية لقرى المخلاف موضحا أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية التي تم تخصيصها في المحور الشمالي من المحافظة , مقدما الشكر لرؤساء البلديات السابقين وأعضاء المجلس البلدي الذين لا يألون جهدا في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على مستوى المحافظة بشكل عام وقرى المخلاف بشكل خاص .

وقال شيخ قرية الملحاء عقيل خواجي النعمي عن الخطر الذي يشكله سد وادي بيش على قرى الملحاء وأبو القعايد وأبو السلع ومدى حاجتها لمشروع سد حماية خرساني بصورة عاجلة .

من جهة ثمن رئيس البلدية لمشايخ وأعيان قرى المخلاف هذه الزيارة وشكرهم واستمع لوجهات النظر المطروحة ورحب بالتعاون في التطوير والتنمية ووعدهم بالوقوف معهم على الطبيعة وزيارة القرى وتذليل العوائق مشيرا إلى أن محافظة صبيا تحظى بدعم ومتابعة من سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد الشايع لتطوير الخدمات البلدية والحرص على تنفيذ المشاريع بما يحقق تطلعات المواطن .

حضر اللقاء الشيخ محمد بشير شيخ قرية أبو السلع والشيخ سالم البر شيخ قرية الجمالة والشيخ عبده غزاوي شيخ قرية اللخبصية والشيخ الأمين الزاهد النعمي وعدد من الأهالي والأعيان .