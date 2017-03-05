 الزعيم والعميد .. كلاسيكو ناري مساء الليلة ! | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

الهلال يرغب في الحسم والاتحاد يطمح إلى التقدم

الزعيم والعميد .. كلاسيكو ناري مساء الليلة !

الزعيم والعميد .. كلاسيكو ناري مساء الليلة !
عبدالرحمن يحيى الفيفي - فيفاء اون لاين

تتجه الأنظار مساء الليلة لملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمتابعة الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع فريق الاتحاد بضيفه الهلال .

يدير اللقاء الحكم السويدي جوناس إيركسون ويعاونه مساعد أول غوران وانمارك ومساعد ثان إيمانويل كلاسينيوس ورائد الزهراني حكما رابعاً.

الاتحاد يدخل اللقاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة ، بينما يتصدر الدوري الهلال برصيد 47 نقطة.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة للفريقين فإن الاتحاد قد حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين ، بينما الهلال هو الأكثر فوز في المباريات العشر الأخيرة  .

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