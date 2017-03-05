 “يهود” يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

“يهود” يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

“يهود” يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
فيفاء أون لاين- متابعة

اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى ، وبحراسة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة أن مستوطنين يهود أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة المعروفة باسم “الحُرش” بين باب الأسباط والمصلى المرواني في الأقصى، في حين مارست مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين عربدتها في المسجد بحركاتٍ استفزازية وهتافات عنصرية، وسط حماية كاملة من قوات الاحتلال الخاصة المرافقة لهم، في الوقت الذي تصدى فيه مصلون لهذه الاقتحامات والعربدات بهتافات التكبير الاحتجاجية

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