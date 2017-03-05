 وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية بالرياض والدمام | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية بالرياض والدمام

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية بالرياض والدمام
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض والدمام.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف بمسمى:
1- وكيل أول الحجز وإصدار التذاكر – الرياض.
2- وكيل الحجز وإصدار التذاكر – الدمام.
3- السكرتير التنفيذي – الدمام.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح إلكترونيًا، ومستمر حتى 31 مارس 2017م، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف بعد اختيار الدولة السعودية، والاطّلاع على شروط كل وظيفة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، اضغط هنا

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