 وظائف شاغرة في شركة نادك | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في شركة نادك

وظائف شاغرة في شركة نادك
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن توافر وظيفة شاغرة، باسم: “مستشار مشروع (الطاقة المتجددة)”، لحمَلة الشهادة الجامعية (بكالوريوس / ماجستير) في تخصص ذات الصلة، ويفضل في (مجال الطاقة المتجددة، والطاقة المستدامة، والهندسة الكهربائية أو الميكانيكية، والتمويل، والاقتصاد، والعلوم التطبيقية، والإدارة البيئية والهندسة)، وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مارس 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظيفة، اضغط (هنا  )

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