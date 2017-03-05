وظائف شاغرة في شركة نادك

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن توافر وظيفة شاغرة، باسم: “مستشار مشروع (الطاقة المتجددة)”، لحمَلة الشهادة الجامعية (بكالوريوس / ماجستير) في تخصص ذات الصلة، ويفضل في (مجال الطاقة المتجددة، والطاقة المستدامة، والهندسة الكهربائية أو الميكانيكية، والتمويل، والاقتصاد، والعلوم التطبيقية، والإدارة البيئية والهندسة)، وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مارس 2017م.

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