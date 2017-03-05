فتح باب التسجيل في البرامج الصحية بمدينة الملك عبدالله الطبية

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عن فتح باب التسجيل في البرامج الصحية والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك وفق البرامج والمؤهلات التالية:

1- دبلوم تروية القلب: بكالوريوس تمريض أو علاج تنفسي، (مدة الدراسة: سنتان)، التصنيف المهني: أخصائي أول بعد إكمال الخبرة اللازمة.

2– دبلوم الأشعة التخصصية للقلب : بكالوريوس (أشعة تشخيصية، فيزياء طبية، هندسة طبية)، (مدة الدراسة: سنة ونصف)، التصنيف المهني: أخصائي تقنية القلب.

3– برنامج الترميز الطبي: بكالوريوس علوم طبية تطبيقية أو بكالوريوس علوم (كيمياء حيوية، فيزياء، أحياء دقيقة)، (مدة الدراسة: سنة ونصف)، التصنيف المهني: فني ترميز طبي.

4– دبلوم فني تعقيم مركزي: بكالوريوس أحياء وأحياء دقيقة، (مدة الدراسة: سنة ونصف)، التصنيف المهني: فني تعقيم مركزي.

5– دبلوم السكرتارية الطبية: دبلوم الإدارة الصحية أو صحة المجتمع، (مدة الدراسة: سنة وثلاثة أشهر)، التصنيف المهني: فني سكرتارية طبية.

6– دبلوم فني سحب عينات الدم: بكالوريوس أحياء، أحياء دقيقة، كيمياء حيوية، دبلوم في العلوم الطبية أو التمريض، (مدة الدراسة: سنة)، التصنيف المهني: فني سحب عينات الدم.

7– برنامج الامتياز في العلاج الإشعاعي: خريج طب العلاج الإشعاعي، (مدة الدراسة: 11 شهراً)، التصنيف المهني: أخصائي علاج إشعاعي.

شروط القبول:

1– سعودي الجنسية.

2– يحقق شروط القبول حسب سياسة البرنامج المتقدم له.

3– لائق صحياً.

4– متفرغ للتدريب.

5– اجتياز المقابلة الشخصية.

6– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

المزايا:

1– مكافأة مالية مجزية.

2– الأولوية في التوظيف لدى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

3– التدريب على أيدي كوادر مؤهلة وذات خبرة.

4– الحصول على شهادة تخرج معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت المدينة أن التسجيل سوف يبدأ في تاريخ 1438/6/6هـ الموافق 2017/3/5م، ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي: هنا http://form.kamc.med.sa

وللاستفسار عن البرنامج الاتصال على رقم: (0125549999) – تحويلة: (10388 – 10393)، وفي حال مواجهة أي مشكلة تقنية أو فنية في التسجيل يرجى الاتصال على (0515182417).