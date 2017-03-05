 مدير صحة جازان يتفقد شؤون المراكز بالقطاع الشرقي (فيفاء) | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

مدير صحة جازان يتفقد شؤون المراكز بالقطاع الشرقي (فيفاء)

مدير صحة جازان يتفقد شؤون المراكز بالقطاع الشرقي (فيفاء)
فيفاء - يحيى سليمان الفيفي

قام مدير عام الشؤون الصحية منطقة جازان الدكتور عائض عبدالله الشهراني اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٦/٦
بزيارة تفقديه لإدارة شؤون المراكز بالقطاع الشرقي (فيفاء) وقد كان في استقباله مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشرقي (فيفاء) الأستاذ هادي مسعود الفيفي وجميع موظفي القطاع . وفي البداية تم اجتماع سعادته بمنسوبي إدارة القطاع ثم قام بجولة داخل إدارة القطاع لجميع مكاتب موظفي القطاع ومركز المعلومات بالقطاع وقد وجه سعادته الجميع ببذل المزيد من الجهد في تقديم أفضل الخدمات للمراجعين ومرضى القطاع.
وقد تضمنت جولته زيارة لمركز الرعاية الصحية ببلغازي بجميع أقسامه حيث تلمس سعادته إحتياج المركز والقطاع من الدعم لما يخدم المواطنين ومستفيدي الخدمة .
وفي نهاية الزيارة شكر سعادته الجميع لما يقومون به من خدمات جليلة وحث الجميع على بذل مزيدا من العطاء في خدمة المرضى بما يتماشى مع التوجيهات الكريمة وأن الجميع هم فريق واحد لخدمة المريض .

هذا وقد رافقه خلال هذه الجولة مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية بصحة جازان ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة جازان.

 

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