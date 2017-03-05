الشيخ:الغزواني رسالة مفتوحة الى سعادة اللواء ناصر صالح الدويسي .

تلقت فيفاء أون لاين رسالة مفتوحة موجهه الى سعادة اللواء ناصر صالح الدويسي . من الشيخ/ حسن بن مفرح الغزواني هذا نصها…

\

سعادة اللواء / ناصر بن صالح الدويسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ادام الله عليكم الصحة والعافية وبارك لكم في العمر والأهل والمال ..

اخي العزيزسعادة اللواء ناصر رسالتي الى سعادتكم تتضمن ، التوجه لله ثم لسعادتكم بعظيم الشكر والامتنان .. وذلك بعد أن اكسبكم الله السمعه الحسنه والدعوات الصادقه من الرجال الخيرين وماهذا الا جزء امثالكم المخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم الغالي .

وانني ابارك لكم ختام حياتكم العمليه وانتقالكم الى مستقبل يسعدكم بين ابنائكم وبين مجتمعكم المدني فقد مضت منكم زهرة العمرفي ميادين الأمن بكل شموخ وهمه ، لقد عرفناك زميلا وعرفناك موجها وابا حنونا لأفراد الامن بكافة شرائحهم ضباطا وافراد..

ايها اللواء العزيز انت غني عن المديح والتبجيل ولكن الحق يقال ان ما توجت به من ولات الامر من الثقه والتقدير طيلة حياتك العمليه يعطيك رمز الرجل الأمني المتميز عبر مسيرتكم الأمنية..

وفي الختام يسعني اخي الكريم ان اتوجه اولا بالدعاء ان يوفقكم الله ويجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم للشرطه من خدمات يعتز بها مقامكم الكريم وانتم وما سبقكم من رجال الأمن المخلصين قاده وضباطا وافراد سيسجل لهم التاريخ بصماتهم بمداد من ذهب واجرهم على الله

لا نقول لكم وداعا فإن عطائكم سيتنوع ان شاء الله مجالات عده يحتاجها المجتمع وفي ظل ماننعم به في هذه البلاد من الحياة الكريمه والعيش الرغد ولله الحمد.

حفظ الله ولاة امرنا ووطننا الغالي ورجال قواتنا جميعا في كل ميدان من ميادين العزة والشرف متمنين لخلفكم العون والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

محبكم المخلص/ الشيخ حسن بن مفرح الغزواني

ومدير مركز شرطة هروب سابقا

حرر6/6/1438