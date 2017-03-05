المدرسة_الدويسية

بينه وبين الله سر كبير ، والله وتالله وبالله لم ولن تجمع منطقه كامله وخاصة جازان وأهلها على حب أي إنسان إلا (أنت).

غادرونا مسؤولين كنا سببا ومسمارا في نعوشهم حتى فارقونا وغادرنا مسؤولين ونحن نطالب بمحاسبتهم وطالبنا في فترة من الفترات بإعفاء مسؤولين آخرين ، أما أنت (ياساحر القلوب) فقد كان الله معك في كل خطواتك تحفك الملائكه من كل جانب ، ولجت إلى القلوب والانفس صغيرها وكبيرها ، انت سابقه لم ولن تتكرر ، انت وما أدراك ما أنت ، أنت معجزة الأمن العام ، أنت رجل استثنائي ومسؤول استثنائي ومطنوخ استثنائي ، والله لو كنت تسمع ما اسمعه عنك ممن عرفك ومن لا يعرفك لانشرح قلبك كما انشرح قلبي ، يا من عشت يتيم الأبوين كنت لنا (الأب)في جازان ، والأخ والصديق شملتنا بعطفك وجودك وكرمك ولين جانبك ولك من إسمك نصيب فقد ناصرت كل مظلوم في جازان يا (ناصر) وادخلت البهجة والسرور على كثير من الأنفس ، انت لن تتكرر لن تتكرر .

فسبحان من خلقك وجملك واحياك شامخا في تواضعك

اعجزت كلماتي ولعثمت لساني والله المستعان ، الله المستعان.

وانقل لك رسالة من جازان الارض والانسان على كل لسان : (شكراً من الأعماق #ناصر_الدويسي )