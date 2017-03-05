مدير عام صحة جازان يزور مستشفى بني مالك العام ويتفقد سير العمل

زار مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني اليوم مستشفى بني مالك العام حيث تفقد سير العمل يرافقه

مساعده للطب العلاجي الدكتور محمد ابو طالب.

حيث كان في استقبالهم مدير مستشفى بني مالك العام الاخصائي محمد بن ابراهيم الغالبي ومساعده المالي والاداري على احمد المالكي والمدير الطبي الدكتور احمد حسن غزواني وكافة رؤساء الاقسام الطبية والإدارية بالمستشفى اطلع عليها خلال الزيارة على أفسام الطوارئ، وقسم الأشعة وقسم السجلات الصحية والتقى بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وشكرهم على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء والارتقاء بخدمة المرضى والمراجعين.