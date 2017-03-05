هيئة الرياضة تختتم الدورة الأولية لقادة الوحدات الكشفية بجازان

اختتم مكتب الهيئة العامة للرياضة منطقة جازان مساء يوم أمس السبت5/6/1438هـ جمادى الثاني الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية وذلك بمسرح مدينة الملك فيصل الرياضة.

حيث رعى الحفل الختامي سعادة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة منطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني ومساعد مدير المكتب الأستاذ عقيل صعابي وبحضور مدير جريدة الرياض وعدد من الإعلاميين والمشرفين الأنشطة والقادة الكشفيين والقادة الدارسين .

ولقد تميزت هذه الدراسة بالروح العالية والحماس من الدارسين وتميز القادة بعملهم وبث روح التعاون والأخوة والحث على العمل الجماعي بين الافراد وشملت الدراسة على تاريخ الحركة الكشفية عالميًا ومحليًا وأدركوا مفهومها , وأهدافها وطريقتها وأدوار واحتياجات القائد الكشفي والتخطيط لفرقة الكشفية كما طبق الدارسون عددٍ من الأسس والتقاليد الكشفية كالصافرات والإعازات والتشكيلات والدورات والعقد والربطات , وأسس التخييم وإيقاد النيران وأنواعها والطهي الخلوي والملابس الكشفية وحفلات السمر .

وقد بدأ الحفل بآيات قرآنية تلاها القائد عمر الأمير ثم القى كلمة مشرف النشاط الأستاذ عقيل صعابي شكر جميع القادة الذين أسهموا في إنجاح الدورة و الدارسين خلال مشاركتهم في الدوره ونتمنى لهم التوفيق والنجاح تم القى قائد الدراسة القائد وجدي زيدان ثم كلمة الدارسين ألقاها نيابة عنهم الدارس محمد علي ثم قدم الدارسون عرضا مرئي وعرض مسرحي عن الحد الجنوبي وصيحات عن الدراسة نال استحسان الجميع ثم ألقى راعي الحفل الأستاذ إبراهيم الرياني كلمة رحب بها بالدارسين وشكر لهم تفاعلهم وحماسهم وقدم شكراً خاصاً للقادة الكشفين المتطوعين للعمل بهذه الدراسة ، وبعد ذلك قلد الرياني القائد احمد محمد حيدر المنديل الشارة الخشبية على حصوله على الشارة تم قدم شهادات الدورة للدارسين وشهادات التقدير للقائمين عليها .

يذكر أن الدورة استمرت 3 أيام شملت دروسا نظرية وعروضا مرئية ودروساً تطبيقية عملية في المجالات الكشفية المختلفة ولعل أبرزها التعريف بالوعد والقانون والتخييم والرحلة الخلوية والشارات والتشفير وربط الحبال وغيرها من المهارات .

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