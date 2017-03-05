 رياض الأطفال بجمعية ترتيل الباحة في زيارة لمعرض الدفاع المدني  | فيفاء أون لاين
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

رياض الأطفال بجمعية ترتيل الباحة في زيارة لمعرض الدفاع المدني 

رياض الأطفال بجمعية ترتيل الباحة في زيارة لمعرض الدفاع المدني 
أحمد الزهراني ـ الباحة
تزامناً مع انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يداً بيد للوقاية من الأخطار ) قامت رياض الأطفال التابعة لجمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة الباحة بزيارة لمقر معرض الدفاع المدني  بالباحة المقام في الغينم مول  ، والذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية الموجودة في المنطقة .
وقد تجول الأطفال في جميع الأركان الموجودة داخل المعرض حيث قام احد المشاركين بالتعريف بالأدوات الحديثة والمستخدمة لبيئة خالية من الأخطار ، والحد من المخاطر وكما اطلعوا على أحدث الطرق المستخدمة في مكافحة الحرائق والوقاية منها بالإضافة إلى ما يقوم به الهلال الأحمر السعودي من خدمات إسعافية وعلاجية لمتضرري الحرائق حال وقوعها لا قدر الله.

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