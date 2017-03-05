شاهد بالفيديو : كيف حول الهلال تأخره إلى فوز على الاتحاد بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الاتحاد مساء اليوم (الأحد) بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على استاد الملك عبدالله “الجوهرة” بمدينة جدة، ضمن مباريات الجولة 20 من دوري جميل.

وتقدم الاتحاد عن طريق أحمد العكاشي في د39 من الشوط الأول، وفي د56 تعادل كارلوس إدواردو، ثم أحرز الهدف الثاني للهلال في د85 عمر خربين، وأكد الفوز نواف العابد بالهدف الثالث في د95.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة، متصدراً منفرداً وبعيداً عن أقرب منافسيه بثماني نقاط كاملة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع.