وظائف شاغرة في “مدينة الملك سعود الطبية”

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عن توفر عدد (35) وظيفة صحية وهندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- ممارس مكافحة العدوى.
2- أخصائي وبائيات مكافحة العدوى.
3- أخصائي تمريض – (وظيفتان).
4- أخصائي جودة.
5- أخصائي صدى وتقنية.
6- أخصائي كهرباء وتعليم.
7- تقني كهرباء.
8- تقني مختبر القسطرة.
9- أخصائي إحصاء حيوي.
10- أخصائي التثقيف الصحي.
11- أخصائي علم أمراض النطق واللغة.
12- أخصائي الأطراف الاصطناعية.
13- أخصائي علاج طبيعي.
14- أخصائي علاج وظيفي.
15- مدير أول الحالة.
16- أخصائي أول تمريض.
17- أخصائي أول جودة.
18- دكتور صيدلي.
19- صيدلي سريري.
20- صيدلاني.
21- معالج الجهاز التنفسي.
22- أخصائي مختبر.
23- تقني مختبر.
24- فني تخطيط أعصاب.
25- تقني إدارة المستشفيات.
26- فني أجهزة طبية.
27- مهندس تقنية معلومات.
28- مهندس مدير مشروع.
29- مهندس كهرباء.
30- مهندس أجهزة طبية.
31- مهندس مدني.
32- أخصائي ومحلل تحسين الأداء.
33- أخصائي موارد بشرية.
34- محلل موارد بشرية.
وأوضحت المدينة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف: (هنا )، ومستمر حتى تاريخ 4/ 5/ 2017م.
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