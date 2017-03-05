القطيف .. مسلحون يقتلون مواطناً بطلق ناري

تحقق شرطة محافظة القطيف في حادثة قتل أشخاص مسلحين لمواطن في العقد الثالث من العمر بطلق ناري في صدره بالقرب من مزرعته الواقعة بين العوامية والقديح بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، لـ”سبق”، إنه عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ٦-٦-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف من أحد المواطنين عن العثور على شخص متوفى في مجرى مياه بالقرب من مزرعته الواقعة بين بلدتي العوامية والقديح بمحافظة القطيف.

وأبان أنه بالانتقال للموقع وجد المتوفى وبه إصابة طلق ناري بالصدر، وتبين لاحقاً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، ونُقل جثمانه للمستشفى لعرضه على الطب الشرعي، فيما أفاد أخوه بحضور أشخاص مسلحين لشقيقه المتوفى في ذلك اليوم أثناء وجوده في محل تشليح قطع غيار المركبات التابع له، واقتادوه لجهة غير معلومة.

وأضاف “الرقيطي” أن المختصين بالشرطة شرعوا في إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة للعمل الإجرامي للكشف عن ملابساته وهوية مرتكبيه.