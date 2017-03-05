 تفاصيل .. الإطاحة بمبتز طلب من فتاة 100 ألف ريال! | فيفاء أون لاين
الاثنين, 7 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 مارس 2017 ميلاديا

تفاصيل .. الإطاحة بمبتز طلب من فتاة 100 ألف ريال!

تفاصيل .. الإطاحة بمبتز طلب من فتاة 100 ألف ريال!
فيفاء أون لاين- متابعة

أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة محايل عسير وشرطة المحافظة عن ضبط مبتز، قام بتهديد إحدى الفتيات طالبًا منها دفع مائة ألف ريال، أو تعريضها للفضيحة من خلال نشر صورها؛ الأمر الذي دفع هيئة المحافظة للتنسيق العاجل مع شرطة المحافظة بالإبلاغ عن معلومات المبتز كافة، التي أوقعته في قبضة الجهات الأمنية في وقت وجيز، وتحرير هذه الفتاة من أعماله المنكرة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة عسير، الشيخ عوض الأسمري، إن الفتاة الآن في مأمن من تهديد المبتز لها بفضل الله تعالى، ثم بالجهود التنسيقية والتكاملية التي تتمتع بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات الأمنية بمنطقة عسير.

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