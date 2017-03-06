تعرف على “سعودي فنار” أول منصة تعليمية إلكترونية مجانية

أطلقت مجموعة من المعلمين والمعلمات أول منصة تعليمية عبر الشبكة العنكبوتية أسموها “فنار”؛ لتقديم حلول تعليمية تضمن نشر التعليم واستدامته بجوانب عدة.

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‏وكشف مدير فريق منصة “فنار” محمد بن ساطي الظاهري أن التسجيل في المنصة مجاني للمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ حيث تقدم المنصة شروحات للمناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام، وتمنح آلية بحث متقدمة داخلها تسهل الوصول للدروس، وفيها نظام تواصل داخلي بين الأعضاء وتعليق على الدروس ومشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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‏وأضاف “الظاهري” أن المنصة تقوم بعرض الدروس الأكثر مشاهدة عبر صفحتها الرئيسة، كما تتيح الفرصة للمعلمين لتقديم دروس مباشرة للطلاب والطالبات عبر أحد أنظمة الفصول الافتراضية.

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‏وزفّ البشرى لجميع المهتمين في الميدان التعليمي في المملكة بانضمام نخبة متميزة من مقدمي ومقدمات الدروس على شبكة اليوتيوب لمنصة فنار؛ وسيتم عرضهم في الصفحة الرئيسة؛ وهم رؤى باعظيم، وأمل الرايقي، وعبدالإله الغامدي، ومنى المواش، ووفاء صادق، وفرح إبراهيم، وراكان الضوي، وأحمد الفديد، وسعيد الشلوي، كما تتيح المنصة الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

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‏وكانت “فنار” قد أقامت مؤخرًا شراكة تعاون مع مدونة وسم الرياضيات التعليمية، وهي مدونة تعليمية وقناة على اليوتيوب يزيد عدد المشاهدات فيها عن 3 ملايين مشاهدة، كما يتجاوز عدد مشتركيها عن 15 ألف مشترك، ويديرها متخصصون في شرح مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية، كما ورد أيضاً لفريق فنار عدة طلبات لعقد شراكة مجتمعية من إدارات التعليم في المملكة ؛ حتى يتاح للطلاب والطالبات الاستفادة من الدروس الموجودة فيها، وستعلن المنصة خلال الأيام القريبة القادمة أولى هذه الشراكات، ويمكن زيارة “فنار” عبر (الرابط التالي).saudifanar.com