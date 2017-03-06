الشاعر اللواء الدويسي يتبرع بطباعة ديوان (قصائد العزم في عاصفة الحزم) على نفقته

تجسيدا لحبه للوطن واستمرارا للبذل والعطاء ودعم كل عمل إبداعي وطني. بادر الشاعر اللواء المتقاعد / ناصر بن صالح الدويسي بتحمل نفقات طباعة الديوان الشعري ( قصائد الحزم في عاصفة العزم ) للشاعر الأستاذ / علي بن حمد الطاهري الملقب ب ( شاعر الحزم) من فحول شعراء منطقة جازان.

ويضم الديوان أكثر من اربعين قصيدة باللغة العربية الفصحى

شملت أكثر اكثر أحداث عاصفة الحزم المباركة منذ أول لحظة انطلقت فيها.. وقد عبر شاعر الحزم عن عظيم شكره وامتنانه واعتزازه بمبادرة الشاعر اللواء ناصر الدويسي بطبع الديوان على نفقته وقال عن الديوان

شملت المقدمة قصائد فخر،وثناء لولاة الأمر يحفظهم الله .وصناع قرار هذه العاصفة.

بداية بقائد الحزم،ثم ولي عهده،ثم ولي ولي عهده،ثم أمير منطقة جازان،ثم وزيرالحرس الوطني،،

ثم ذكرت بعض احداث هذه العاصفة كفتح عدن،وغيرها من الانتصارات

ولأن الأمن هو عين على الخارج،وعين على الداخل فقد تعرضت لبعض الأحداث الأمنية المباركة الداخلية ضد الإرهاب ومحاربته،وتحدتث عن بعض المواقف البطولية لبعض من واجه هذا الارهاب ببسالة نادرة مصل البطل جبران العواجي..والحقت الديوان بملحق شعري..كله فخر،وشرف،واباء ببعض من قضوا نحبهم من الابطال العظماء،والجنود الاوفياء،وسقطوا شهداء في سبيل العقيدة،ثم الوطن والأرض..وكذلك .بعض من أصيب في هذه الأحداث.

سائلا الله أن يوفقني ،ويحقق مرادي ،وأن يكون هذا الديوان شاهدا لي بعظيم الولاء والفخر لهذا الوطن الأشم،ورجاله النبلاء..

وان ارى هذا الديوان يتناوله جيل بعد جيل،وأن يطبع منه ويوزع بالملايين على كل مواطن عاش لدينه،ولوطنه…

وقد عبر عن شكره البالغ لكل من وقف معه في إخراج هذا النتاج الشعري الوطني،وخص منهم سعادة اللواء ناصر الدويسي،والذي كان له المشجع والمحفز والداعم الأول منذ بداية الحدث، وليس ذلك بغريب على رجل قائد،انسان ،مربي وطني مخلص.

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