“جامعي” يتحدث 4 لغات يبيع على أحد أرصفة تبوك

قرر شاب يدعى نوح المطيري العمل في بيع “الجباتي” و”الكرك” لعابري الطريق والمتنزهين بمدينة تبوك، على الرغم من حمله لشهادة البكالوريوس وإجادته لأربع لغات.

وأوضح المطيري، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أنه درس تخصص الإدارة المالية والمصرفية في الأردن، لكنه لم يجد الوظيفة المناسبة، ما جعله يبحث عن الرزق بطرق أخرى.

وأشار إلى أن تمكن من تعلم الإنجليزية والألمانية والروسية والتركية، عن طريق استثمار وقته في تعلم تلك اللغات، مبيناً أنه تقدم إلى عدة وظائف دون جدوى، ولا يستطيع الجلوس في المنزل وطلب المال من عائلته.