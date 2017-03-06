 “طرق التدريس وإدارة صف التربية الفنية” دورة تدريبية بتعليم شرورة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 7 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 مارس 2017 ميلاديا

“طرق التدريس وإدارة صف التربية الفنية” دورة تدريبية بتعليم شرورة

“طرق التدريس وإدارة صف التربية الفنية” دورة تدريبية بتعليم شرورة
فيفاء أون لاين - شرورة

ينفذ مكتب التعليم بمحافظة شرورة ممثلاً في مركز التدريب التربوي للمعلمات غداً, دورة تدريبية في “طرق التدريس وإدارة صف التربية الفنية”، وذلك في مركز التدريب التربوي بالمحافظة.
وتأتي الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام, ضمن الدورات والبرامج التي ينفذها المكتب لهذا العام.

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