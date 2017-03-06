“طرق التدريس وإدارة صف التربية الفنية” دورة تدريبية بتعليم شرورة

ينفذ مكتب التعليم بمحافظة شرورة ممثلاً في مركز التدريب التربوي للمعلمات غداً, دورة تدريبية في “طرق التدريس وإدارة صف التربية الفنية”، وذلك في مركز التدريب التربوي بالمحافظة.

وتأتي الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام, ضمن الدورات والبرامج التي ينفذها المكتب لهذا العام.

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