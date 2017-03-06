أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.

وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.