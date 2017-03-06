بالصور .. ابتدائية “هروب” تحتفي بالمتفوقين

أقامت مدرسة هروب الإبتدائية صباح أمس الأحد حفل تكريم لأبنائها المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول وقد بدأ حفل التكريم بكلمة للمرشد الطلابي الاستاذ محمد الجعفري بارك فيها لابنائه الطلاب هذا التفوق،مشيداً بالدور الكبير لقيادة المدرسة والمعلمين ومثمناً دور الاسرة الفعّال في تفوق أبنائها واختتم حديثه حاثاً كافة الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد،

ثم قامت إدارة المدرسة ممثلة في قائدها الأستاذ علي أحمد هروبي، والوكيل الاستاذ محمد الفيفي، ورائد النشاط الاستاذ عبده عقيلي، بتسليم الطلبة المتفوقين الهدايا وشهادات التفوق .

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