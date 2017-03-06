اختتام فعاليات “رفق” بتعليم صبيا

أختتم مساء أمس الأحد ملتقى البرنامج الإرشادي ( رفق ) المقام بمجمع السروات مول بمحافظة صبيا بحضور المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ علي حمادي زايد والمشرف على البرنامج عبدالله النمازي ومشرفي ومرشدي القسم وعدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الذين شاركوا في فعاليات البرنامج التي تنوعت مابين فقرات مسرحية وترفيهية وإنشاديه متنوعة،

بمشاركة جماعة رفق بالمجمع التعليمي الثانوي بصبيا وفي نهاية الملتقى سلم المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ علي الحمادي الهدايا والشهادات للمشاركين في الملتقى متمنين للجميع التوفيق

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