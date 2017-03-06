بالصور .. مدير صحة جازان يزور مستشفى فيفاء العام

قام سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عائض الشهراني هذا اليوم الأحد الموافق ٦-٦-١٤٣٨هـ بزيارة لمستشفى فيفاء العام يرافقه مساعده للطب العلاجي د. محمد ابو طالب ، ومساعده للشؤون الهندسية م. علي جعفري وقد كان في استقباله لدى وصوله للمستشفى مدير المستشفى أ/ احمد مسعود الفيفي.

حيث استمع سعادته الى شرح مفصل من مدير المستشفى عن سير العمل والانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية كما تضمن ايضاً شرحا عن جهودات المستشفى التي ادت للوصول الى مرحله متقدمة من تطبيق معايير الجودة E.S.R . حضر اللقاء مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبيه د. عاطف عبدالوهاب ومنسق الجودة بالمستشفى د.ابراهيم عبدالباقي ورئيس قسم صحة البيئة والصحة المهنيه الاستاذ . حسن محمد الفيفي .

بعد ذلك قام الجميع بجوله على أقسام المستشفى شملت العيادات الخارجيه ، الاشعة ، الطوارئ ، أقسام الرجال ، أقسام النساء ، قسم الأطفال ، الحضانة ، قسم الغسيل الكلوي ، السجلات الطبية ، المستودعات

التقى خلالها بالعاملين في تلك الاقسام وشكرهم على جهودهم وما يقومون به لرعاية المرضى وحثهم على بذل المزيد لتقديم رعايه صحية ذات جودة عاليه متمنياً لهم التوفيق

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