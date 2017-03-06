هنا .. مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين

اعتمدت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال و الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1439/1438هـ والذي يبدأ يوم الأحد 1438/12/19هـ الموافق 2017/9/10م تيسيرا لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم .

و جاء في تعميم أصدره وزير التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول و التسجيل بشأنهم و إبلاغها لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية و الأهلية (تحفيظ القرآن الكريم و معاهد برامج التربية الخاصة ) و المدارس الأجنبية و المدارس المطبقة للبرامج الدولية و روضات الأطفال التابعة .

وأوضحت الوزارة قواعد و إجراءات التسجيل للطلاب و الطالبات المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال و المرحلة الابتدائية على النحو التالي :

الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال :

1. يحق التسجيل في هذه المرحلة للأطفال الذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي وحتى سن السادسة .

2. الطفل المستحق للتسجيل هو من كان تاريخ ميلاده 1435/12/20هـ الموافق 2014/10/14م و لم يبلغ سن السادسة .

3. أي طفل بلغ سن السادسة لا يقبل في مرحلة رياض الأطفال .

4. يبدأ تسجيلهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام عن طريق الروضات و يغلق بتسديد الشواغر بالروضة و الأولوية لمن يسجل أولاً

الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي :

1. طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1439/1438هـ أو أقل من ذلك بتسعين يوما فقط .

2. طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات ب180 يوما كحد أعلى بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير .

و أشارت التعليم أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور https://noor.moe.gov.sa

أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي ، الطلاب الخليجيون ، طلاب الرعاية الاجتماعية ، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة و غيرهم ، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاما لغاية 15 عاما ولم يفتح بها مدارس إلا مؤخرا ولا يوجد بها مراكز محو الأمية ، و طلاب التربية الخاصة .