بلدية محافظة فيفاء تصدر أول رخصة مهنية فورية

أصدرت بلدية محافظة فيفاء اليوم الإثنين أول رخصة مهنية فورية من خلال بوابة “بلدي” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على موقعها الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي.

وبين رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن هذه الرخصة تعطى لطالب مزاولة نشاط تجاري في موقع محدد بعد توفر جميع الاشتراطات اللازمة لهذه النشاط , موضحا أن هذه الخدمة تتيح للمسجلين على بوابة “بلدي” إصدار رخصة فورية آلية دون الحاجة لمراجعة البلدية وبدون الدخول في إجراءات الرخصة العادية , مشيرا إلى هذه الخدمة ستسهل الإجراءات للمواطنين من أجل الحصول على خدمة بلدية سلسة وسريعة عبر بوابة “بلدي” وإتاحة الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم .

مؤكدا أن الرخصة المهنية الفورية تعد نتاج عمل وتعاون مشترك بين بلدية فيفاء وأمانة منطقة جازان التي سخرت الإمكانات التقنية والفنية المتوفرة لدعم البلديات المرتبطة .

Share on: whatsapp