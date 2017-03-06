تنمية فيفاء تقرض 177 مشروعًا للأسر المحتاجة

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفاء تنفيذ مشروعها الخيري ” نماء ” من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون مع مؤسسات خيرية لدعم وتأهيل الأسر المحتاجة وتحويلها لأسر منتجة من خلال المشروع .

وأوضح نائب رئيس اللجنة سليمان بن حسن الفيفي، أن المشروع بدأ في شهر شعبان من العام الماضي ، لتقديم قروض متناهية الصغر حيث بدأ القرض في المرحلة الأولى بمبلغ 3000 ريال، لتبدأ الأسرة مشروعها الصغير من المنزل، لافتًا إلى تطور المشروع إلى أن أصبح مبلغ القرض للمرأة الواحدة في المجموعات 4200 ريال ويكون الحد الأدنى للعضوات في المجموعة الواحدة اثنتان، فيما يسمح بقرض منفرد بمبلغ 4800 ، وجميع القروض تسدد على أقساط شهرية ولمدة 12 شهرا .

وأشار إلى أنه تم حتى نهاية العام 2016م ، تقديم قروض إجمالية بلغت نحو 600,000 ريال ، لإنشاء 167 مشروعاً منها 139 مقترضة ضمن 46 مجموعة ، إلى جانب 28 مقترضة فردية ، حيث بدأت الأسر في الإنتاج والسداد على أقساط ميسرة .

وبين الفيفي أن لجنة التنمية بدأت مؤخرًا في تدوير المبلغ لتقديم قروض جديدة، حيث بدأت أمس إجراءات إقراض 10 متقدمات جدد ليصل العدد إلى 177 مشروعا، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد فتح المجال قريبًا للمقترضين الرجال .

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