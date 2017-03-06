مياه جازان تصدر فواتير المياه بالمنطقة وقراها

كشف مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر، أن إدارة خدمة العملاء بدأت فعلياً بإصدار فواتير المياه لمدينة جازان وقراها، وتعمل حالياً على إصدار فواتير المياه شهرياً، لمحافظة أبو عريش وقراها، وستبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وطالب “الجبر”، في الوقت ذاته، بعدم هدر المياه المحلاة في غسل الممرات الخارجية والسيارات، وتسربات المياه إلى الشوارع، والتأكد من خلو الشبكة الداخلية من أي تسربات؛ لضمان الحصول على أقلّ تكلفة لفاتورة المياه، مشيراً إلى أن العميل هو من يحدد تكلفة فاتورته.