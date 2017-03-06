“الإحصاء”: برامجنا الإحصائية لا تتداخل مع إحصاءات “حساب المواطن”

قالت الهيئة العامة للإحصاء إنه ليس هناك تداخل بين برامجها الإحصائية في المجالات الاقتصادية، والعقارية، ومستويات تقسيم الأسر السعودية، وبين إحصاءات برنامج “حساب المواطن”.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة تيسير المفرج أن مهام الهيئة تشمل الإشراف والتنظيم الفني على القطاع الإحصائي، وجمع البيانات الإحصائية في مختلف جوانب الحياة بالمملكة وتحليلها واستخراج المؤشرات منها، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن الهيئة تعتمد في إحصاءاتها على المسوح والتعدادات، والسجلات الإدارية المختلفة.

وأضاف أن منتجات الهيئة الإحصائية لا تقتصر على الإحصاءات الخاصة بالأسرة، بل إن الهيئة تقوم بإصدار كل البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار، بالأرقام القياسية والأسعار، وإحصاءات التجارة الخارجية، والصناعة والأعمال، والموارد الطبيعية، وغيرها.